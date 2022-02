Contesa demografica, il comune contesta i dati Istat e se la prende con “la stampa”

O nel mese di dicembre 2021 c’è stata un’eccezionale migrazione di 735 persone che hanno messo residenza a Manduria, sovvertendo il saldo anagrafico in perdita che da gennaio a novembre dello stesso anno ha fatto costantemente perdere da un minimo di 4 abitanti di settembre a 43 di aprile, oppure l’anagrafe manduriana deve armonizzare i propri dati con quelli dell’Istituto nazionale di statistiche italiano.

Secondo l’Istat, infatti, la popolazione manduriana (residente) registrata al 30 novembre 2021, era di 29.940 abitanti con 15 nati vivi e 25 morti nello stesso mese per un saldo anagrafico di -10 unità. Correttamente lo stesso dato viene riportato da Wikipedia (l’enciclopedia più ricca di informazioni al mondo consultabile liberamente in rete) ed altrettanto correttamente ripreso dal nostro giornale nell’articolo dal titolo «La popolazione manduriana scende sotto i 30mila, mai così dal 1978». (Vedi tabella in foto)

Ieri dall’efficientissimo e pagatissimo ufficio di staff del sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, è stata diffusa questa nota: «Acquisiti i dati reali dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Manduria, a differenza di quanto erroneamente riportato dalla stampa, si precisa che i dati ufficiali al 31 dicembre 2021 sono di 30.675 residenti». La precisazione si conclude con l’invito ai cittadini «a consultare i canali ufficiali ogni qualvolta desiderino avere notizie della propria città».

Noi, organo di stampa, non avendo accesso ai dati dell’ufficio anagrafe del comune, ci dobbiamo rifare e fidare dell’Istat che è il massimo organo ufficiale di Stato dei dati anagrafici (e non solo) il quale riporta dati molto diversi da quelli esposti dall’ufficio staff del sindaco. In attesa dei chiarimenti, a questo punto dovuti da parte dell’efficiente Ufficio di staff del sindaco, invitiamo chi di dovere a correggere, nel caso, l’Istat e Wikipedia e non La Voce di Manduria.