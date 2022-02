La Camera di commercio invita i comuni per il rilancio del territorio ma Manduria è sempre assente

«In questi ultimi, difficili mesi, la Camera di commercio di Taranto ha lavorato per assicurare l’attuazione degli impegni presi in sede di Tavolo per il Turismo provinciale. Appare ora opportuno riprendere i nostri incontri, per condividere alcuni temi e passare all’operatività. Vi invito, dunque, a partecipare alla riunione del Tavolo che si svolgerà giovedì 10 febbraio 2022 alle ore 10.30 nella Sala Monfredi della Cittadella delle imprese di Taranto, per discutere degli argomenti che di seguito anticipo».

c, era rivolto anche al sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, che per la seconda volta ha disertato i lavori.

L’incontro, nato nell’ambito del Tavolo del Turismo costituitosi in estate su iniziativa dell’on. Chiarelli, ha avuto lo scopo di proseguire i lavori sui progetti che sono stati definiti come strategici per il rilancio del settore nella provincia di Taranto. La riunione è servita a mettere le basi per l’emanazione di un bando rivolto alle imprese della filiera turistica che potranno presentare progetti finanziabili con le risorse comunitarie del Piano nazionale di rinascita e resilienza. Anche nel precedente incontro la città Messapica non si era presentata.