La chirurgia senza primario, la Asl bandisce l’avviso pubblico per la ricerca di uno nuovo

Il reparto di chirurgia dell’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria è nuovamente senza primario. Il chirurgo incaricato, Lorenzo Fracassi, ha deciso di lasciare il posto scegliendo lo stesso ruolo in un ospedale della provincia di Lecce più vicino alla sua residenza.

La Asl di Taranto ha già pubblicato l’avviso per la ricerca di un nuovo direttore che resterà in carica per cinque anni rinnovabili. Nel frattempo il reparto chirurgico resterà con solo tre specialisti che porteranno avanti il delicato compito sino all’arrivo del nuovo primario.

Fracasso era stato nominato primario scavalcando l’allora facente funzioni, Roberto Massafra che fece opposizione dimostrando di avere avuto più titoli del vincitore che nonostante tutto ha mantenuto il posto sino ad oggi. Per quella scelta operata dall’ex direttore generale Stefano Rossi, il manduriano Massafra abbandonò polemicamente il posto di ruolo preferendo la professione privata. Attualmente dirige il reparto chirurgico della clinica Bernardini di Taranto e non pare abbia interesse a partecipare all’avviso della Asl ionica.