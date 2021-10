Il Comune regala alla Asl due appartamenti che erano stati destinati alla prevenzione del bullismo

La giunta del sindaco Gregorio Pecoraro nella seduta del 20 ottobre, ha deciso di cedere gratuitamente alla Asl per la durata di venti anni l’immobile confiscato alla mafia di piazza Risorgimento a Manduria. L’amministrazione ha già approvato la bozza del contratto che sarà firmata dall’ingegnere Claudio Ferretti per il comune e dal direttore generale della Asl, Stefano Rossi. Nei due appartamenti opportunamente ristrutturati a carico del beneficiario del bene, situati al primo piano di una palazzina appartenuta ad una famiglia manduriana aderente sacra corona unita, l’azienda sanitaria trasferirà gli uffici del Dipartimento di prevenzione che attualmente si trovano nei locali del palazzo Scialpi, in via San Gregorio Magno, di sua proprietà.

Nella delibera di giunta in questione, non si fa menzione di un precedente atto deliberativo adottato a marzo del 2019 dall’allora commissione straordinaria antimafia che destinava questo stesso stabile di piazza Risorgimento per finalità ben diverse. In quella delibera che a quanto pare non è stata annullata, il comune di Manduria amministrato dai funzionari del Ministero dell’Interno, aderiva al programma della Regione Puglia, intitolato “Luoghi comuni” che cofinanzia con 40mila euro progetti di riqualificazione di spazi pubblici sottoutilizzati da far gestire ad associazioni giovanili. Per i due appartamenti del rione Santa Gemma che Pecoraro ha deciso di regalare alla Asl per la durata di 20 anni, la commissione straordinaria aveva deciso di cederli in uso ad associazioni del terzo settore (Protezione civile, volontariato, onlus), per «attività di formazione extra-scolastica, prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo, della povertà educativa; residenze temporanee a scopo sociale, sanitario, culturale, formativo e lavorativo; accoglienza e integrazione migranti; beneficenza e servizi di sostegno di persone svantaggiate».

Per questo scopo la precedente amministrazione aveva anche nominato il responsabile unico del procedimento nella persona della dipendente comunale, architetta Tiziana Laterza

Le risorse regionali complessivamente a disposizione per l’iniziativa «Luoghi Comuni» sono pari ad euro 7.000.000 a valere sul Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione” e sul Fondo Nazionale Politiche Giovanili.