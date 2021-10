Il comune non si presenta al tavolo per il turismo

Gli amministratori comunali di Manduria non si sono presentati ieri all’importante tavolo tecnico sul turismo organizzato alla Camera di Commercio di Taranto e dalle sigle sindacali al quale erano stati invitati anche i comuni del territorio ionico. Gli argomenti trattati che sindaco e assessori manduriani hanno evidentemente ignorato, riguardavano, tra gli altri, il possibile utilizzo di fondi nel settore turismo dai quali Manduria resterà fuori.

A conclusione dell’incontro, infatti, gli organizzatori, seccati dall'assenza di alcuni comuni, hanno precisato che non saranno in alcun modo sollecitati nuovamente visto il disinteresse dimostrato.

Sdegnato il commento del consigliere comunale Domenico Sammarco. «Continua il fil rouge già ampiamente visto sinora di una Città per nulla o scarsamente presente ai tavoli istituzionali – afferma - e del tutto disinteressata agli strumenti che potrebbero smuoverla finalmente dal tremendo immobilismo a cui è abituata. Sappiamo che non dovremmo meravigliarci di tutto ciò – conclude il progressista -, ma il nostro amore per una terra così sfortunata non ci permette di accettare una così squallida gestione della cosa pubblica».

Sulla stessa linea anche il parere degli attivisti del movimento “Azione Messapica”. «Questa – si legge in una nota - è un'amministrazione che, a quanto sembra, è già arrivata al capolinea e che, a questo punto, farebbe bene a liberare la città; quando non hai più le capacità e i numeri per programmare, progettare e costruire il futuro dei tuoi cittadini – sottolineano i civici - iniziano a venir meno le forze e gli stimoli e questo vivere alla giornata danneggia tutto e tutti, giorno dopo giorno».