Da Hotel del tutto esaurito a tempio della decadenza e rifugio di animali selvatici

Da ricercato luogo di vacanze del “tutto esaurito” con ricevimenti nuziali e feste chic degli anni Settanta e Ottanta, a luogo di abbandono «colonizzato da animali randagi e selvatici, grossi topi, piccioni e animali striscianti». Così il personale del Servizio igiene e sanità pubblica della Asl, unità operativa di Manduria, descrive oggi l’Hotel Charlie di San Pietro in Bevagna. Una condizione che fa dimenticare gli antichi fasti della struttura situata a pochi metri dal mare e realizzata dalla coppia di imprenditori torinesi, Caterina e Carlo Calamaio.

Ai loro eredi è indirizzata oggi l’ordinanza firmata dal sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro che obbliga l’immediata messa in sicurezza dell’immobile mediante «interventi di bonifica e pulizia: derattizzazione, disinfettazione e disinfestazione di tutte le aree interne ed esterne».

La descrizione che viene fatta dai tecnici che si sono recati sul posto su invito dei residenti della zona, è quella della scenografia di un film noir. «Al momento del sopralluogo – si legge nella loro relazione inviata al sindaco -, erano visibili numerose colonie di piccioni alloggiati sulle pensiline dell’albergo; le finestre che si affacciano sulla facciata a sud, confinanti con le abitazioni dei rimostranti, si trovano in parte completamente aperte, così pure la porta di accesso dell’Hotel; le pensiline in cemento e laterizi dei piani superiori sono in fase di sgretolamento; le zone esterne di pertinenza dell’Hotel invase da vegetazione spontanea allo stato secco». Terreno ideale per topi, serpenti, animali randagi e selvatici.

L’ordinanza sindacale concede ai proprietari dell’hotel 15 giorni di tempo per mettere in sicurezza l’area altrimenti i lavori «saranno eseguiti a cura del Comune ed a spese dei proprietari».