Avviso agli automobilisti, tornano gli orari invernali della Ztl

Da questa mattina, senza preavviso da parte degli uffici comunali se non la nota pubblicata ad inizio estate, torna in vigore l’orario invernale della Ztl lungo il corso e in Piazza Garibaldi. Il varco quindi è attivo dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22 dei festivi.

Ci segnalano che in tanti questa mattina, poco attenti alla segnaletica luminosa, stanno oltrepassando il limite infrangendo così il divieto che gli costerà la sanzione di 95 euro. Nella foto pubblicata dal manduriano Armando Maggi, le inversioni ad “U” degli automobilisti che non sono incappati per un pelo nella “trappola” all’ingresso di Piazza Garibaldi.

La foto a destra mostra la segnaletica dell’orario invernale che indica la data di partenza del 6 settembre, è stata in effetti esposta martedì scorso quindi oggi è la prima domenica di attivazione effettiva della Ztl.