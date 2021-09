Spesa sospesa per le famiglie indigenti, il comune affidai la gestione ai volontari: aperto il bando

Il Comune di Manduria, con Delibera della Giunta Comunale n. 217 del 01/09/2021, rilevato che l’attuale situazione emergenziale legata al Covid-19 ha imposto l’adozione di misure straordinarie di sostegno alla popolazione, anche per quanto riguarda l’approvvigionamento di beni di prima necessità, ha deliberato di attivare, proprio nell’ambito degli interventi di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’iniziativa Solidale “Spesa Sospesa” finalizzata alla raccolte e distribuzione di prodotti alimentari.

Il Comune , per lo svolgimento della predetta attività ha deciso di avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato, che possano garantire la presenza costante all’esterno degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, al fine di vigilare sul rispetto, anche, della normativa COVID-19. Per tale ragione si rende noto che l’Amministrazione Comunale di Manduria intende acquisire apposite manifestazioni di interesse volte ad individuare Organizzazioni di volontariato, idonee e disponibili a collaborare per la realizzazione del progetto “Spesa Sospesa”.

Il Comune di Manduria sta facendo realizzare le locandine riguardanti l’attività e sarà compito delle Associazioni di Volontariato aderenti all’iniziativa collocare le stesse sui carrelli interessati.

A Cura dell’Ufficio di staff del sindaco