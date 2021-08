“Caccia al porco”, l’originale provocazione di Florenzo Dimagli

Una originalissima «caccia allo sporcaccion» è stata ideata e messa in pratica dal manduriano Florenzo Dimagli, che si prefigge di scovare i proprietari della spazzatura abbandonate agli angoli delle strade e nelle campagne. Un gioco divertente ideato dall’esperto di «gamification» (l'utilizzo di elementi mutuati dai giochi e delle tecniche di game design in contesti non ludici) che consiste nel rovistare nell’immondizia e trovare gli indizi che contribuiranno a tracciare l’identikit di chi quell’immondizia l’ha prodotta e gettata senza rispetto. «In qualità di esperto in gamification – scrive l’autore del gioco - in zona centro commerciale Chidro, ho dato il via ad una competizione aperta a tutti, libera e gratuita con un nuovo gioco di ruolo di tipo investigativo».

Ha fatto così partire il gioco (che ha un fondamento molto serio) cercando lui per primo, all’interno di alcune buste abbandonate di rifiuto, gli indizi utili a identificare i proprietari. Li ha poi scritti su un foglio che ha incollato vicino alla spazzatura. Si legge: «Primo indizio "Identikit del porco”: ha un neonato, una moglie, un cane. É stato a casa con la febbre per diversi giorni prendendo la tachipirina". Difficile da trovarlo? Lo sarà per molti magari ai vicini di casa del porco qualcosa gli verrà in mente. La caccia è aperta.