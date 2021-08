Il sindaco firma l’ordinanza: le blatte si combattono nelle fogne e nelle case

Il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, ha firmato ieri un’ordinanza che prevede interventi urgenti per il controllo e la prevenzione delle blatte che infestano l’intero territorio comunale. Il primo cittadino ha pensato di risolvere il problema obbligando l’Acquedotto pugliese e tutta la cittadinanza a tenere pulite le fogne e le proprie abitazioni.

Per quanto riguarda l’Aqp, in qualità di soggetto gestore della fognatura cittadina, il sindaco la obbliga a provvedere con urgenza agli interventi di deblattizazione sulla rete fognaria di competenza «ponendo in essere tutte le misure necessarie ad eliminare il problema igienico-sanitario segnalato con l'obbligo di fornire copia del programma degli interventi, alla polizia municipale di Manduria, alla Asl e all’Ufficio ecologia e Ambiente del comune di Manduria.

Tutti gli abitanti di Manduria dovranno invece rispettare le seguenti buone pratiche igieniche, pena una sanzione pari a 500 euro.

1. Mantenere i locali di abitazione, i locali di uso pubblico, gli uffici sempre puliti e ordinati;

2. effettuare un'accurata sigillatura ermetica nei muri attorno al passaggio delle canalizzazioni di tubi del gas come prescritto dalle norme tecniche in vigore, che attualmente prevedono:

- la sigillatura del tubo sul lato interno del locale, nonché attorno al passaggio delle canalizzazioni di tubi dell'acqua, degli impianti elettrici per evitare che gli insetti entrino dall'esterno;

3. stuccare eventuali crepe e fessure di pavimenti, pareti e soffitti;

4. porre attenzione a sacchi, sacchetti o cartoni di alimenti o verdura portati a casa e che possono essere stati conservati in magazzini infestati;

5. accertarsi che tutti gli scarichi siano dotati di sifone; 6. non lasciare cibo o residui di cibi in contenitori aperti;

7. non tenere rifiuti in recipienti aperti e smaltirli nei giorni e secondo le modalità di raccolta del servizio pubblico;

8. non accumulare scorte alimentari sfuse o aperte nelle cantine e nei ripostigli.

Il sindaco Pecoraro ha disposto inoltre, a carico degli amministratori dei singoli condomini, ai proprietari dei singoli fabbricati e delle aree o superfici scoperte, ciascuno per le rispettive competenze, l'obbligo di provvedere periodicamente alla deblattizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche condominiali nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condomini.

Nel caso di manifesta inerzia nell'osservanza di quanto stabilito, l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio a cura del comune e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti. C’è infine l’obbligo per gli amministratori dei singoli condomini, di produrre, su richiesta, la certificazione attestante l'avvenuta derattizzazione e deblattizzazione, rilasciata da ditta specializzata, oppure l'assenza di colonie di ratti e blatte.

Per quanto riguarda i topi, invece, l’amministrazione ha già dato incarico ad una sola persona di seminare prodotti topicidi, antitarlo, antilarve e sanificare

tutto il territorio comunale, frazioni e marine comprese.