L’Ultra Moenia ha fatto flop anche nella cultura, il caso del convegno disertato

Tra i clamorosi flop collezionati dall’Ultra Moenia Festival, il cui successo è presente solo nelle visioni dell’assessore alla cultura Andrea Mariggiò e del suo consulente Roberto Dostuni, ce n’è stato uno, il convegno sui sarcofagi di San Pietro in Bevagna, che ha fatto particolarmente arrabbiare gli addetti ai lavori. E’ quello organizzato dalla nostra coppia Mariggiò-Dostuni dal titolo «L’archeologia subacquea racconta il territorio: Il Mediterraneo e le rotte del marmo» per il quale si è scomodata addirittura la soprintendente per il Patrimonio Culturale Subacquei di Taranto, Barbara Davidde. Fresca di nomina e alla sua prima visita ufficiale nella città Messapica, l’esperta archeologa subacquea ha dovuto relazionare in una sala semivuota della chiesetta Santa Croce. (con lei anche la soprintendenza per i beni archeologici sezione Manduria Laura Masiello e l’archeologo subacqueo Angelo Raguso).

«Che cosa avrà pensato la Soprintendente Davidde, mentre esponeva la prospettiva di un parco archeologico subacqueo a San Pietro in Bevagna davanti a 20 persone?», si chiedono i responsabili di Archeoclub Manduria tra i pochi quella sera del 9 luglio interessati all’evento e, forse, mal coinvolti da chi lo aveva organizzato. «Ci sia consentito dire che anche una comunità intera può fare flop, quando non sa cogliere le opportunità che le vengono offerte per dimostrare che cosa è importante per lei», si legge in un lungo post senza firma pubblicato sulla pagina ufficiale di Archeoclub Manduria.

«Disertare un’occasione di incontro e di confronto su argomenti che dovrebbero stare a cuore a tutti i Manduriani indistintamente, quali che siano le motivazioni di tale scelta, è stato un errore», rimarcano gli associati.

Lamentandosi della mancanza di unità di intenti tra i vali livelli istituzionali deputati al rilancio e allo sviluppo del patrimonio culturale e archeologico del territorio, l’estensore del commento apparso sulla pagina Archeoclub si pone la domanda: «Ma come chiedere alle varie istituzioni, e in certo qual modo costringerle, a mettere all’ordine del giorno la valorizzazione del patrimonio di Manduria, se la sua comunità si mostra indifferente e addirittura assente, quando queste si mostrano disponibili all’incontro e all’ascolto?».

Non sappiamo quanto estraneo sia stato Archeoclub all’organizzazione dell’importante evento (strana comunque l’assenza di uno di loro tra i relatori), sappiamo però molto bene che tutto il “pacchetto” dell’Ultra Moenia è stato gestito male e promosso peggio. E i 20 partecipanti dell’interessantissimo convegno sulle vasche di San Pietro possono essere la risposta alle giuste osservazioni di Archeoclub Manduria.