Lavori fatti male e lasciati a metà, la protesta dei residenti di via Bonaventura Camerario

Lavori fatti male e lasciati e metà, asfalto al posto delle preziose chianche abbandonate alla mercé dei ladri e problemi di salute per i residenti. È la forte denuncia di trenta famiglie che abitano nella centralissima via Bonaventura Camerario. «Da due mesi e mezzo – scrivono - viviamo in una condizione davvero pietosa». Agli inizi di aprile, l’impresa che esegue i lavori per conto di Italgas, società che gestisce il servizio di metanizzazione su tutto il territorio comunale di Manduria, ha interrato il tronco principale del gas ritardando i lavori.

«Dopo varie sospensioni – scrivono i residenti - finalmente sono riusciti a finire questi lavori». Ma il problema è venuto dopo perché lo stato dei luoghi lasciato lascia molto a desiderare. Tutto lo scavo non è stato ripristinato a regola d’arte ma ricoperto alla meglio con l’impiego di colate di bitume per tamponare provvisoriamente i dislivelli maggiori. Ma c’è di più. Le ricercatissime chianche di pietra che tappezzavano l’intera via (una delle poche rimaste risparmiate dal bitume selvaggio), sono accatastate ai bordi della strada a disposizione di chi ne ha bisogno.

«Hanno lasciato tutte le chianche sparse qua e la come un deposito a cielo aperto a rischio sia per la viabilità che per le persone stesse», scrivono le trenta famiglia. Che elencano così i problemi. «A parte il problema delle chianche – dicono - c'è anche quello per la salute perchè bitumando a metà, quando transitano le macchine si alzano nuvole di polvere non fanno respirare a danno soprattutto della maggioranza dei residenti che è anziana e con gravi problemi di salute».

Il comune è stato più volte invitato a provvedere ma senza risultati. «Abbiamo fatto diverse richieste invitando il comune e l’Italgas a sistemare la strada in maniera adeguata – fanno sapere le trenta famiglia -, ma purtroppo nessuno ha detto o fatto qualcosa. Non ne possiamo davvero più! Possibile che per farci ascoltare da qualcuno dobbiamo per forza denunciare sui giornali?». La lettera dei residenti è corredata dalle foto di quello che definiscono come uno «scempio da terzo mondo».