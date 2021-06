“Prodotti non consentiti per risanare il Calvario”, l’impresa annuncia querela

L’imprenditore manduriano Gregorio Tarentini, titolare dell’omonima impresa specializzata in restauri e lavori nel settore archeologico e monumentale storico, ha annunciato querela nei confronti dell’ex consigliere comunale i Forza Italia, Arcangelo Durante. Il politico ieri ha diffuso un comunicato stampa in cui si sospetta, da parte dell’impresa, «l’uso di prodotti non consentiti» nell’eliminazione della vegetazione spontanea che ha invaso completamente il Calvario.

La ditta Tarentini ha ricevuto dal Comune di Manduria e dalla soprintendenza archeologica l’incarico di liberare l’antico monumento dalle erbe infestanti che pregiudicano l’integrità del delicato materiale di cui è composto.

Chiarendo che ogni intervento è stato fatto con il parere positivo degli appositi uffici, in questo caso della soprintendenza, Gregorio Tarentini si sente ingiustamente accusato e lamenta per questo un danno all’immagine ed economico alla sua azienda. «Voglio rammentare a qualcuno – scrive l’imprenditore - che resto una delle ditte di fiducia della Soprintendenza proprio perchè eseguo i loro desideri; detto questo siccome mi si offende, ci vedremo in tribunale», conclude l’imprenditore che, specifica, non ce l’ha con Forza Italia ma con il solo autore del comunicato stampa.