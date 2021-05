Lotta all’abbandono dei rifiuti: pronte 12 fototrappole

Il responsabile del servizio di vigilanza, avvocato Vincenzo Dinoi, ha affidato alla Ditta Elettrosecuruty il montaggio e manutenzione di 10 fototrappole fornite dall’Agenzia regionale per i rifiuti (Ager) e la fornitura e gestione di tre videocamere mobili. Le apparecchiature saranno montate nei luoghi abituali di abbandono di rifiuti, già individuati dall’ufficio di polizia municipale, e serviranno ad identificare gli autori degli abbandoni.

L’accordo sottoscritto tra comune e la Elettrosecurity prevede, oltre all'istallazione eseguita esclusivamente utilizzando pali o strutture già esistenti sul territorio, la manutenzione ordinaria comprendente tre interventi al mese per il ritiro della memoria digitale che sarà consegnata ai vigili urbani per l’identificazione degli sporcaccion che saranno sanzionati con multe sino a 500 euro.

Sul sito del comune sarà inoltre inserita la funzione «segnalazione e abbandoni» mediante la quale i cittadino potranno segnalare in forma anonima le zone in cui vengono abbandonati rifiuti. Il costo totale del servizio è di 8.748 euro per la durata di tre mesi.