«Ecco come sono ridotte le strade di Manduria per chi viaggia in carrozzella». Il video che ci invia una nostra lettrice manduriana riguarda il tratto di Via Dei Mille, una strada situata in pieno centro cittadino, tra l’altro la via più lunga dell’intero abitato che taglia in due la parte principale parallelamente al Corso XX Settembre.

Il video denuncia le difficoltà di chi è costretto a muoversi in carrozzina percorrendo strade dissestate e pericolose.

Sicuramente non a misura delle persone con disabilità.