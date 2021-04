Appello della sorella di Massimiliano Rossano: «smettetela, mio fratello gode di ottima salute»

«Voglio assicurare amici e conoscenti che mio fratello Massimiliano Rossano gode allo stato di ottima salute e che la notizia che circola da giorni è semplicemente frutto di mera fantasia o di cattiveria dell'autore».

Così Rosanna Rossano, sorella dell’ex assessore Massimiliano (detenuto in carcere perché coinvolto nell’inchiesta «Impresa»), cerca di interrompere il passaparola privo di fondamento che da giorni alimenta pettegolezzi e crea sconforto e apprensione nella famiglia e nei numerosi amici dell’interessato.

«In questi ultimi giorni – racconta la sorella - sono stata contattata telefonicamente da amici che in preda al dolore mi manifestano cordoglio per la notizia diffusa in tutto il paese di Manduria circa la prematura dipartita di mio fratello Massimiliano Rossano». Intenzionata ad interrompere questa snervante tiritera, Rossanna invita a rispettare «chi in quest particolare momento è impegnato quotidianamente ad elaborare il profondo dolore per quanto accaduto».