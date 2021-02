Anche Manduria tra i comuni che riceveranno finanziamenti per il turismo

“Manduria, Massafra, Torricella, Carosino, Sava, Lizzano e Castellaneta sono i Comuni della Provincia di Taranto che beneficeranno di nuovi finanziamenti regionali per opere immediatamente cantierabili”. Il Consigliere regionale del Partito Democratico Michele Mazzarano fa riferimento alla variazione di bilancio che consente di garantire la copertura finanziaria per interventi mirati alla promozione e alla infrastrutturazione turistica in tutta la Puglia.



“Parcheggi attrezzati ed ecosostenibili – spiega Mazzarano - accessi al mare, valorizzazione dei beni demaniali pubblici e potenziamento della rete viaria di accesso alle località turistiche e di altre infrastrutture a servizio delle strutture ricettive, interventi per migliorare la circolazione e riqualificare le aree ZTL, riqualificazione del waterfront, dei borghi antichi e delle aree circostanti.

Sono 55 milioni di euro le risorse approvate e messe a disposizione dalla Giunta regionale per realizzare progetti in 49 Comuni, risorse che possono rappresentare un valido aiuto per un settore letteralmente piegato dall'emergenza sanitaria ancora in corso. Parliamo del comparto turistico che, negli ultimi anni, ha fatto registrare importantissimi risultati in termini di presenze in Puglia. Questo – conclude Michele Mazzarano - per Taranto e tutta la sua provincia, che ha avviato un lavoro di diversificazione economica, si carica certamente di un maggiore significato”.