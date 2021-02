Il freddo nell’emoteca ed altri disservizi allontanano le donazioni

Donatori dell’Avis scontenti ieri per come sono stati accolti dal servizio dell’autoemoteca ferma in piazza Garibaldi a Manduria. I motivi della protesta riguardano l’ambiente non riscaldato del mezzo dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto e la mancanza di un tavolo all’esterno dove i donatori compilano il modulo del consenso informato.

E’ bastato che uno di loro facesse notare queste mancanze su Facebook per dare il via ad una discussione con chi gestisce la pagina social dell’Avis i cui toni non sono per niente piaciuti a chi si lamentava. Risultato: almeno un paio di loro hanno dichiarato di voler stracciare la tessera Avis.