Altre bollette pazze, questa volta dell’Arneo, la battaglia di Confagricoltura

Dopo le “bollette pazze” della Asl con la sanzione amministrativa per la mancata disdetta della prenotazione di visite ambulatoriali specialistiche riferite agli anni compresi tra il 2011 e il 2017 e pertanto oltre il termine di prescrizione, un altro ente impensierisce molti proprietari di immobili nelle marine di Manduria. Si tratta del Consorzio di bonifica Arneo che ha fatto notificare migliaia di avvisi di pagamento del tributo 630 relativo a servizi irrigui di fatto mai goduti dall’utenza. Ieri mattina si è parlato di questo a Bari nell’audizione della IV Commissione consiliare della Regione Puglia con il presidente regionale di Confagricoltura, Luca Lazzàro.



“È bene che si discuta e si prenda atto della questione”, ha detto Lazzàro ricordando che “quello che di certo non è un bene e che si continui a vessare gli agricoltori pugliesi con il tributo 630 la cui illegittimità in assenza di beneficio è stata sancita dalla Corte Costituzionale”. Durante la seduta i commissari dei Consorzi hanno invitato a fare ricorso nel caso qualcuno ritenga che il balzello non sia dovuto.

Oggi a Confagricoltura Puglia risulta che nessun agricoltore e tantomeno proprietari di immobili e terreni non agricoli, abbia avuto benefici dall’opera dei Consorzi commissariati. “Per questo – si legge in una nota diffusa da Confagricoltura - la questione va affrontata, per il bene, di tutti in chiave politica e non nelle aule dei tribunali, nelle quali i Consorzi di bonifica commissariati dovrebbero motivare l’ostinata e ingiustificata richiesta fatta a danno degli imprenditori pugliesi”.