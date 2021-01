Consiglio comunale in diretta streaming

La seduta del consiglio comunale di oggi pomeriggio sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul sito www.lavocedimanduria.it

Il collegamento è previsto intorno alle ore 15,30. I lettori potranno commentare sul sociale gli argomenti trattati in aula. Per le restrizioni anti Covid, alla seduta non è previsto pubblico.

Per tale servizio, La Voce di Manduria non percepisce nessun contributo dal Comune di Manduria.