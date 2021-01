Breccia: «Il comune non diffonde le spese per gli spettacoli natalizi: cosa ha da nascondere?»

«Il comune non rende pubblica a rendicontazione delle spese sostenute per finanziare gli eventi culturali e musicali dello scorso periodo natalizio: cosa ha da nascondere». Se lo chiede il consigliere comunale Mimmo Breccia che oltre ad insospettirsi del silenzio, si dice anche «molto infastidito» per l’atteggiamento degli uffici comunali che ritardano la pubblicazione degli atti.

Il leader di Manduria Noscia si riferisce ai ventimila euro che la giunta del sindaco pecoraro ha già impegnato a dicembre per pagare il programma natalizio voluto dall’assessore Andrea Mariggiò. «E’ un nostro diritto sapere quanto sono costati ai manduriani questi spettacoli e chi ha gestito il ricco budget che, lo ricordo, è fatto di denaro pubblico».

A gestire tutto sarebbe stato il portavoce del sindaco, nonché suo social media manager, Roberto Dostuni (è lui che gestisce la pagina Facebook «Pecoraro sindaco Manduria»). Con la sua associazione «Popularia», Dostuni ha ingaggiato gli artisti e organizzato per conto del comune alcuni eventi musicali e di spettacolo registrati e trasmessi su alcuni canali social nel mese di dicembre e prima settimana di gennaio.