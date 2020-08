​Risparmiatore manduriano vittima della truffa dei diamanti

Si è conclusa in questi giorni, dopo un contenzioso durato cinque anni, la vicenda di un investimento di diamanti sbagliato a danno di un manduriano che si era fidato sella sua banca e di una società che commercia in pietre preziose. Consigliato dai funzionari dell’istituto bancario manduriano e dall’incaricato della società specializzata nel settore, il risparmiatore manduriano che all’epoca dei fatti aveva 73 anni, aveva acquistato un diamante valutato diecimila euro.



Leggendo le notizie di cronaca che davano conto di una grossa truffa sui diamanti in cui era incappato anche il cantante Vasco Rossi, l’anziano risparmiatore manduriano ha voluto vederci chiaro scoprendo che la pietra valeva molto meno della somma attribuita. E che per rivenderla bisognava transitare l’affare sempre attraverso la stessa società da cui l’aveva comprata con costi di commissione elevati. Insomma, un cattivo affare per risolvere il quale il manduriano si è rivolto all’avvocato Antonio Casto che lo ha assistito sino alla soluzione positiva del caso.

Dopo aver richiesto la risoluzione bonaria, l’avvocato ha instaurato un giudizio chiedendo l’annullamento del contratto. Ancor prima della sentenza, l’avvocato Casto è riuscito ad ottenere la risoluzione dell’accordo economico con la riconsegna del diamante alla banca che ha dovuto inoltre riconoscere il risarcimento del danno in favore del cittadino. «I consumatori – commenta il legale - spesso sono ritenuti l'anello debole in questo genere di contratti con grandi gruppi bancari e subiscono abusi di posizione dominante».