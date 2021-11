La Cassazione conferma “La Cupola era mafiosa”

La Corte di Cassazione ha respinto il secondo ricorso presentato dagli imputati del processo sulla presunta cupola mafiosa manduriana, intitolo appunto «Cupola» che chiedevano l’annullamento del reato a loro carico dell’associazione mafiosa. I giudici supremi che con una prima istanza avevano annullato con rinvio al tribunale del riesame di Lecce le posizioni degli imputati con il 416 bis, ha rigettato definitivamente la stessa richiesta di annullamento presentata dai difensori che speravano in una replica della precedente sentenza dopo che i giudici del Riesame di Lecce chiamati a rivedere il caso avevano riformulato il reato di mafia che ora la Corte suprema ha legittimato.

Il processo che vede alla sbarra 40 persone quasi tutte manduriane tra pregiudicati e qualche imprenditore (solo alcuni con il 41 bis), prende ora una strada tutta in salita per gli imputati la cui posizione è resa ancor più critica dai tre «dichiaranti» Elio Palmisano, Gianluca Attanasio e Domenico Alessandro Andrisano, il primo sospettato di far parte della “Cupola” e quindi accusato di associazione mafiosa, gli altri due coinvolti in qualità di presunti spacciatori di sostanze stupefacenti. I tre che hanno chiesto di parlare con il pubblico ministero della Procura antimafia, Milto Stefano De Nozza, si autoaccusano dei reati contestati coinvolgendo negli stessi altri coimputati. Gli altri tre sospettati di essere a capo dell’organizzazione sono Nazareno Malorgio, Giovanni Caniglia e Walter Modeo. Secondo l’accusa i quattro imputati principali avrebbero gestito con metodo mafioso il traffico e il commercio della droga in tutto il territorio.

La recente decisione della suprema corte che annulla le speranze dei difensori di affrancare dal reato di mafia i propri assistiti, avvalora la tesi accusatoria sostenuta da De Nozza che nella prossima udienza del 10 dicembre formulerà le richieste di condanna mentre il 17 dicembre inizieranno le arringhe dei difensori.