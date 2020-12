La cultura e l'arte a Manduria con il maestro Arnò, Baricco, Bertallot e Moretti

Lo aveva detto e ha mantenuto la sua promessa. Quando, nell’ottobre scorso, dal palco dell’evento “Rumore con Amore” il maestro Ferdinando Arnò aveva chiuso la manifestazione da lui ideata e organizzata con un deciso “Ci ritroveremo ancora!” non scherzava per niente: le cose belle a volte ritornano, specialmente se di mezzo c’è lui.

Ed ecco quindi il palinsesto del breve ma ricchissimo, per qualità e peso artistico dei protagonisti, programma artistico-culturale targato Arnò che nel prossimo weekend trasformerà Manduria in un laboratorio artistico a cielo aperto.

Gli eventi, infatti, verranno realizzati all’interno dei giardini di via Kassala, ribattezzati dal maestro, giardini “Burle Marx”, a porte chiuse, senza pubblico e verranno filmati per interno permettendo così ad un videowall mobile di portare in giro per le piazze manduriane, dalle ore 17,30 alle ore 21,30 dei giorni di sabato 19 e domenica 20, le immagini e i suoni delle due esibizioni che potranno così essere fruiti dal pubblico semplicemente aprendo le finestre di casa mentre il videowall stazionerà nei pressi di alcune piazze della città.

Si parte nel pomeriggio di sabato prossimo, 19 dicembre, nella location giardini “Burle Marx” di via Kassala, appunto, dove Ferdinando Arnò ed Alessio Bertallot eseguiranno dal vivo una reinterpretazione remixata della colonna sonora del film di Giuseppe Tornatore “La leggenda del pianista sull’oceano” scritta da Ennio Morricone, impreziosita dalla voce narrante di Alessandro Baricco che accompagnerà la performance dei due musicisti donando una magia particolare all’evento: il film di Tornatore, infatti, è tratto proprio dal monologo teatrale “Novecento” scritto dallo stesso Baricco e pubblicato nel 1994.

Domenica pomeriggio, 20 dicembre, è previsto il secondo evento che vedrà la coreografa Wanda Moretti esibirsi, sempre all’interno dei giardini “Burle Marx”, in una performance di danza verticale in sincrono con le musiche eseguite dal vivo dal maestro Arnò.

Domenica mattina, invece, è in programma la seconda edizione di “Rumore con Amore” che riunirà per la seconda volta artisti e musicisti manduriani diretti dalle note di Ferdinando Arnò. Anche questo evento sarà a porte chiuse e verrà trasmesso, come gli altri, interamente in streaming in esclusiva sul sito e sulla pagina Facebook de “La Voce di Manduria”. Gli eventi sono interamente finanziati dal maestro Arnò.

Schede: chi sono gli artisti in campo

I giardini “Burle Marx” prendono il nome da Roberto Burle Marx, artista brasiliano, famoso a livello internazionale per la sua professione di architetto paesaggista. I suoi progetti ricordano molto spesso quadri astratti nei quali gli spazi creati privilegiano la formazione di angoli e sentieri attraverso gli elementi delle vegetazione nativa.

Alessandro Baricco è uno scrittore, drammaturgo, sceneggiatore, autore televisivo, critico musicale, conduttore televisivo e conduttore radiofonico. Tra i suoi successi, oltre al già citato “Novecento” del 1994, vi è “Seta” (1996) dal quale sarà tratto l’omonimo film del regista canadese François Girard.

Alessio Bertallot è un conduttore radiofonico, cantante e disc jockey italiano. Cantante degli “Aeroplanitaliani”, ha vinto il premio della Critica a Sanremo 1992 con il pezzo Zitti zitti (Il silenzio è d'oro), prima canzone rap mai presentata al Festival. Negli ultimi anni ha realizzato idee di contaminazione fra stili, arti ed interazioni fra radio e web.

Wanda Moretti è una coreografa e ricercatrice, nota per lo studio della danza attorno ai sistemi di proporzione e armonia dello spazio. E’ la prima danzatrice in Italia a sperimentare fin dagli anni 90 la danza verticale, sviluppando e diffondendo questa pratica fino a crearne una tecnica specialistica e realizzando performance nelle quali spazio e movimento si fondono in un’unica scena. In particolare la sua ricerca riguarda la relazione con l’architettura e il paesaggio, la danza s’inserisce in qualsiasi ambiente verticale e dialoga con esso aggiungendo un valore che completa il luogo stesso. Le sue performance di danza verticale sono state realizzate per molti Festival e in numerose rassegne internazionali.

