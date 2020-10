"La musica unirà i manduriani", l'idea di Ferdy Arnò con bande e musici in corteo

L’idea è quella di utilizzare la musica come collante per unire Manduria e i manduriani. È lo scopo del primo grande corteo musicale firmato Ferdinando Arnò che si terrà domenica prossima 11 ottobre a partire dalla 11,30. L’artista manduriano, maestro di musica, produttore, compositore e ideatore di jingle e spot pubblicitari delle più importanti marche nazionali ed internazionali (devono a lui il successo Malika Ayane, Rafael Gualazzi ed altri noti cantanti), ha lanciato l’idea che è stata subito accolta da numerosi musicisti, professionisti e non, che sfileranno lungo tutto il corso principale della città suonando il proprio strumento in un originalissimo e mai fatto prima mega concerto in movimento.

Sinora hanno assicurato la presenza due bande manduriane ed altre decine si singoli musicisti e band ma il maestro spera di raggiungere un numero importante di adesioni al suo concerto.

I partecipanti hanno già ricevuto la partitura dei brani che dovranno suonare. Tre per il momento di cui si ha notizia: un brano di musica leggera, uno di musica rap e una lirica. I brani scelti sono: “Ricomincio da qui” di Malika Ayane; “A te o cara” dell’opera I Puritani di Vincenzo Bellini e “Mia” del rapper portoricano Bad Bunny. Ad aprire e guidare l’esibizione strumentale dei musicisti sarà il maestro Arnò con un pianoforte portato a bordo di un trattore. Tutto nel massimo rispetto delle disposizioni in materia di misure anti contagio. Per informazioni e adesioni rivolgersi al giornale La Voce di Manduria