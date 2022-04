“Ho visto persone attraversare le Ande”, riprende il Pro Liber della Proloco

Riprende la stagione del “Pro Liber: i caffè letterari”, la rassegna della Pro Loco di Manduria dedicata ai libri che anche nel 2022 aprirà le porte di un mondo alternativo dove i rapporti umani riacquistano valore, dove l’attivismo culturale è in fermento e lo scambio di idee avviene in un’atmosfera conviviale, dove si condividono prospettive differenti e si sperimentano nuove possibilità di comunicazione.

Il primo libro in rassegna è “Ho visto persone attraversare le Ande” di Francesco Parisi edito da Carlo Delfino Editore. Il diario di un medico, un’autobiografia professionale raccontata attraverso le storie dei pazienti, ma anche un libro sulla vita, avvincente come un giallo. Incredibile, come spiega l’autore, l’affinità ideale con il racconto ‘Dovevo sopravvivere’ di Roberto Canessa che, dopo una spaventosa avventura sulle Ande, ha narrato il suo lavoro di cardiologo pediatra. Parisi, ora in pensione, ripercorre in un libro la sua carriera professionale, una vera e propria missione che si è intrecciata indissolubilmente con le esistenze dei suoi trecento e più bambini cresciuti con un secondo cuore. L’autore ha messo nero su bianco le sue esperienze per dare la possibilità di trasmettere ad altri il senso e l’entusiasmo di una specializzazione che ha avuto la fortuna di costruire e di “inventare” in un contesto del tutto nuovo, come era quello dei trapianti alla fine degli anni ottanta. Storie di rinascite, di piccole vite che riescono ad andare oltre dimostrandosi inaspettatamente forti, di determinazione, speranza e coraggio come dichiara apertamente, già nelle primissime pagine, la prefazione di Roberto Canessa. L'incontro si svolgerà, alle ore 18.30, presso la saletta del Museo Civico in via Ludovico Omodei 28 e sarà moderato dal Erika Bascià.

Per prendere parte all’evento è necessario essere in possesso del Green Pass rafforzato e delle mascherine, nel pieno rispetto delle norme anti Covid.