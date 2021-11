Prendono il via, con cadenza quindicinale, “I giovedì della Gattiana”

Gli incontri che si svolgeranno all’interno della biblioteca civica Marco Gatti di Manduria, si articoleranno attraverso quattro itinerari

“Oggi parliamo di...”, conferenze tradizionali sui più vari argomenti ; “Lnvito alla lettura”, presentazione di un libro alla presenza dell’autore; “Lavori in corso” un incontro, non molto formale, con uno studioso, un artista, uno scrittore, disposti a condividere una ricerca o un lavoro che stiano svolgendo, che siano o meno destinati a futura pubblicazione; infine “I ragazzi della Gattiana propongono...”, uno spazio destinato ai giovani e alle giovani che svolgono il servizio civile nella biblioteca manduriana per rispondere ad un loro bisogno di conoscenza, approfondimento, confronto, su tematiche che li coinvolgono ed appassionano.

Il mese di novembre vede i primi due incontri, giovedì 11 con la conferenza dell'avvocato Giuseppe Capogrosso dal titolo “ Il Leggendario francescano: vite esemplari a Casalnuovo tra il 1500 ed il 1600” e giovedì 25, con la presentazione del libro “Doppio passo”, prosimetro di Anna Chiara Bruno e Maria Piera Lo Prete condotta da Erika Bascià, alla presenza delle autrici. Per entrambi l’orario d’inizio sarà alle ore 17,00.