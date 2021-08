Il maestro Ferdy Arnò e i The Winstons in concerto a Campomarino

Einstein on the beach è la nuova avventura del musicista e produttore Ferdinando Arnò. Un nome ispirato all'omonima opera di Philip Glass e abbinato alla bellezza naturale di uno splendido giardino nel centro di Campomarino di Maruggio.

Qui, il 25 agosto, a partire dalle 20 andrà in scena un evento privato con l'esibizione dei The Winstons, trio progressive-psichedelico, formato da ex musicisti degli Afterhours e dei Calibro 35. Uno show a impatto zero, nel segno dell'energia solare, tra sabbia, palme, piante tropicali ed eucaliptus. Con un tocco vintage, assicurato da un igloo in vetroresina stile anni Settanta.

L'ultima tappa di un percorso inaugurato da Arnò con il restilyng dei Giardini Burle Marx e dell'Associazione Combattenti e Reduci di Manduria, unito alla cura del verde pubblico e dell'arredo urbano a Campomarino di Maruggio.