“E’ stato un errore ingabbiare il parco archeologico”, il parere dell’esperto e i programmi futuri

Parco archeologico chiuso o aperto? Ad esprimere un parere su questo particolare dell’opera realizzata più di venti anni fa che ingabbia l’intero sito archeologico dei Messapi, nascondendolo e allontanandolo dal resto della città, è l’architetto savese, Massimiliano Saracino, specialista in architettura sostenibile e rigenerazione urbana.

Sostenitore degli spazi aperti e della riscoperta e riappropriazione dello spazio pubblico urbano da parte di chi lo vive, Saracino sostiene che «il fallimento del parco dei Messapi è iniziato proprio quando hanno deciso di recintate le mura, già recintate dalla tangenziale e dalla ferrovia».

Per Saracino che vive e lavora tra Luino, in provincia di Varese e Sava (è suo il progetto del nuovo parco urbano del comune di Sava intitolato a Chiara Summonte, giovanissima vittima di femminicidio), «ogni luogo “finisce” e muore quando lo si recinta, perché lo si allontana dal cuore della gente. Si perde il senso di appartenenza e lo si stacca dalla città. Il parco archeologico invece – conclude l’architetto - avrebbe bisogno proprio del contrario, di diventare parte integrante della città».

Recentemente il parco archeologico manduriano ha beneficiato di un finanziamento di 13mila euro da parte del Ministero dei beni culturali per la progettazione esecutivi di un piano per migliorare proprio la fruibilità del sito.

La gara che è stata gestita dal comune i Ugento, in provincia di Lecce, capofila di altri centri pugliesi tra cui Manduria, è stata aggiudicata all’architetto siciliano, Pedro Angelo Spinnato che ha offerto un ribasso del 48%.

Un altro progetto più ampio per la riqualificazione dell’antico parco manduriano, finanziato anche questo dal Ministero dei beni culturali con 2,7 milioni di euro, è stato aggiudicato e affidato ad un raggruppamento d’imprese che non ha ancora potuto avviare i lavori per un ricorso presentato da un concorrente di gara.