Il Don Bosco fa scuola ai dirigenti scolastici della Puglia

Il 26 marzo prenderà avvio un’importante iniziativa formativa destinata ai dirigenti scolastici neoimmessi in ruolo in tutta la Puglia, ma aperta anche all’intero personale docente, dal titolo “Il Dirigente e le sfide della complessa realtà scolastica”, che ha per focus il “Contrasto alla povertà educativa”.

Il corso formativo, finanziato dal Ministero università e ricerca , è promosso e coordinato dall’Istituto comprensivo “Don Bosco” di Manduria in rete con il II Istituto comprensivo “Monaco-Fermi” di Oria, e si articola in dieci incontri in modalità remota che termineranno nel mese di maggio.

L’intento delle dottoresse Luisa Damato e Luisa Pezone, rispettivamente dirigenti scolastici degli anzidetti Istituti, è di avviare un tavolo di confronto con esperti di assoluto rilievo del mondo della scuola, dell’Università, della magistratura e delle forze armate, per approfondire il tema, quanto mai attuale nel nostro territorio, in un’ottica interdisciplinare ed organica, al fine di concordare strategie educative pragmatiche volte alla promozione di interventi di contrasto alle diseguaglianze sociali.

La sessione di apertura vedrà la partecipazione dell’assessore all’Istruzione

della Regione Puglia, Sebastiano Leo, della dottoressa Anna Cammalleri, direttore generale uscente dell’Ufficio Scolastico Regionale, del dottor Mario Trifiletti, dirigente vicario dell’Ufficio Scolastico Regionale, della dottoressa Giuseppina Lotito, dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi, introdotti dall’intervento dei sindaci dei comuni di Oria e Manduria, Maria Carone e Gregorio Pecoraro.