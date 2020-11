L'odissea e i pericoli per recarsi alla riabilitazione: videodenuncia del campione paralimpico Melle

In un video di pochi minuti, il campione paralimpico di triciclo manduriano, Leonardo Melle, ha documentato l’odissea che deve affrontare ogni giorno per recarsi al laboratorio per la riabilitazione distante poche centinaia di metri dalla sua abitazione.

Il documento è una eccezionale denuncia sulle cattive condizioni del manto stradale e inadeguatezza dei marciapiedi che mettono quotidianamente a rischio i pedoni, ancor più i portatori di disabilità motoria.

Oltre all’impossibilità di impiegare ausili come sedie elettriche o tutori, il campione mostra il tragitto a cui è obbligato per evitare le pozzanghere d’acqua che lo porta direttamente ad esporsi sulla trafficatissima e pericolosissima circunvallazione di Manduria. La strada in questione è via Giovanni Paisiello nella parte che s’inserisce con Viale piceno (Circunvallazione) a pochi metri dal rondò per Oria.

Nella speranza che la visione possa servire a richiamare l’attenzione della pubblica amministrazione.