Pazienti Covid, 249 ricoverati in provincia, 48 a Manduria

Alle 16 di oggi all’ospedale “Marianna Giannuzzi” di Manduria erano ricoverati 48 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: 45 presso il reparto di Medicina; 3 in Rianimazione.

Sono 26 invece i pazienti ricoverati nei giorni precedenti per altre patologie presso l’ospedale “San Marco” di Grottaglie e risultati positivi al Covid. Essi sono costantemente monitorati da personale sanitario, con la consulenza specialistica infettivologica, nell’attesa di essere trasferiti al proprio domicilio o presso struttura Covid dopo valutazione clinica.

L’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospitava 65 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: 28 presso il reparto Malattie Infettive; 26 presso il reparto di Pneumologia; 11 presso il reparto di Rianimazione.

Si registrano 20 pazienti ricoverati nei giorni precedenti per altre patologie presso l’ospedale “San Pio” di Castellaneta e risultati positivi al Covid. Posti in aree dedicate, sono monitorati da personale sanitario, con la consulenza specialistica infettivologica. Nel presidio ospedaliero “Valle d’Itria” di Martina Franca, ci sono 11 pazienti ricoverati nei giorni precedenti per altre patologie e risultati positivi al Covid. Anche questi pazienti sono posti in aree dedicate e monitorati da personale sanitario, con la consulenza specialistica infettivologica. Si è registrato un decesso domiciliare a Martina Franca.



La Casa di cura “Santa Rita” ospita, attualmente, 26 pazienti affetti da Covid. Il Centro Ospedaliero Militare di Taranto ospita 8 pazienti risultati positivi al Covid. Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita 45 pazienti post-Covid.