Il Covid contagia anche il comune di Manduria, sanificazione e accessi ridotti

Il Comune di Manduria resterà chiuso al pubblico nelle giornate di oggi, 12 novembre e domani 13 novembre a scopo precauzionale e per effettuare tutte le opportune verifiche epidemiologiche, a seguito della scoperta di un caso positivo Covid tra i dipendenti comunali.

Da lunedì prossimo, 16 novembre, e fino a giovedì 3 dicembre, invece, l’accesso a tutti gli uffici comunali sarà consentito esclusivamente previo appuntamento da richiedere via e-mail all’ufficio interessato e sarà obbligatorio esibire la conferma scritta (anche dal proprio cellulare) dell’appuntamento al servizio di portineria del Comune.

Durante questi giorni, inoltre, gli unici accessi consentiti senza appuntamento saranno solo ed esclusivamente quelli di utenti necessitati di presentare documenti all’ufficio protocollo, per la registrazione di nascite e decessi all’Ufficio Stato Civile e per definire le pratiche (matrimoni, separazioni, cittadinanze) per le quali è già stata fissata una data per l’espletamento delle relative formalità.

Gabrio Distratis