Oncologia del Giannuzzi trasferita a Francavilla, la denuncia dei Progressisti

«L’ambulatorio di oncologia medica dell’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria è stato trasferito da oggi all’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana». Lo annuncia il gruppo consiliare dei Progressisti che in un documento chiedono se i sindaci del territorio interessato abbiano vagliato assieme alla dirigenza della ASL tutte le alternative possibili.

«Ammesso che non ci siano alternative – scrivono ancora i progressisti -, l’amministrazione comunale di Manduria ha pensato a come alleviare il disagio di questi pazienti e delle loro famiglie costretti a pellegrinaggi della salute in una provincia diversa, magari studiando modalità come il trasporto sociale?»

Il dubbio che viene al gruppo consigliare composto da Domenico Sammarco, Loredana Ingrosso e Gregorio Gentile – è «che questa pandemia non sia il cavallo di Troia con cui si realizzano progetti che» vedrebbero «il Marianna Giannuzzi come ospedale full Covid al servizio anche della provincia di Brindisi (lo ha dichiarato il DG Rossi) non è mica oggetto di scambio con la devoluzione dell’ambulatorio di medicina oncologica a Francavilla fontana?».

I progressisti chiamano in causa il primo cittadino che su tali argomenti non lascia trapelare nulla.

«In tutto questo bailamme, il Sindaco in una condizione di emergenza come quella attuale dovrebbe essere primo interprete e catalizzatore delle capacità di responsabilità individuale, di promozione della coesione sociale nonché offrirsi come solida leadership. Ma il Sindaco di Manduria niente vuole fare in questo senso? Lo sa che nel presidio Giannuzzi – si legge nel comunicato - l’Asl non ha ancora distribuito agli operatori sanitari tutti i presidi di sicurezza necessari peraltro in numero esiguo, con il terrore di propagarsi di focolai per assenza di garanzie di sicurezza? Non intende istituire una task force che lo coadiuvi nella gestione degli aspetti sociali e sociosanitari dell’emergenza?».