Aumentano i residenti (e i rifiuti) nelle marine manduriane

Si segnala un aumento di residenti nelle zone marine manduriane con l’anomalo accumulo di spazzatura nei punti solitamente interessati nel periodi estivo. (Vedi foto della litoranea di San Pietro in Bevagna).

Non è da escludere il trasferimento nella casa al mare di chi si prepara ad un “lockdown 2” o di chi intende isolarsi e stare il più lontano possibile dai centri urbani a rischio.

La presenza di questa inaspettato aumento del volume di spazzatura prodotto sta mettendo in difficoltà le squadre addette alla raccolta anche in merito al corretto uso dello smaltimento in caso di famiglie con contagi accertati o in isolamento fiduciario in attesa di tampone.