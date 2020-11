Municipio off per sanificazione ambienti

Chiusura straordinaria del Comune questa mattina, martedì 10 novembre, per procedere “a seguito di contatto da contatto con persone affette da Covid-19, con immediatezza ad una sanificazione ed igienizzazione straordinaria dei locali comunali”, come si legge nella relativa ordinanza firmata dal sindaco Gregorio Pecoraro.

Nella stessa ordinanza, inoltre, si specifica come “nel Comune di Manduria il numero casi conclamati di Positivi al Covid-19 è aumentato nei giorni scorsi e che in tale momento è necessario tutelare l'incolumità dei dipendenti comunali e dell'intera collettività”. I locali del Comune sono tornati aperti e disponibili al pubblico alle ore 15 dello stesso giorno, senza però evitare problemi e disagi per i manduriani che si erano recati in mattinata presso gli uffici comunali, venendo respinti dal personale di portineria.

Molti di questi, affidando i propri sfoghi alle pagine dei social network , si sono chiesti increduli come mai si sia scelto di sanificare i locali del Comune durante le ore di apertura al pubblico, creando cosi disagi ed inconvenienti di varia natura, anziché, ad esempio, eseguire tali attività di sanificazione in quegli orari in cui gli tali uffici risultano chiusi.

Gabrio Distratis