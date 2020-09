Furgone si ribalta in pieno centro abitato a Manduria

Puglia Picco di contagi in Puglia, 143 nuovi casi, 33 nel tarantino

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 143 casi positivi ed eseguiti 3. 590 test per l'infezione da Covid-19. 74 casi in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi; 10 in provincia BAT, 12 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 33 in provincia di Taranto,