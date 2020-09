Controlli sull'igiene, sospese due attività di ristorazione nelle campagne di Manduria

Operazione di contrasto all’abusivismo commerciale nell’ambito del progetto “Comunità sicure”. I poliziotti del Commissariato Manduria, in collaborazione con il personale dell’Asl di Taranto e con il personale della Polizia Municipale del comune Messapico, hanno sottoposto a controllo bar, ristoranti e luoghi di ritrovo lungo la litoranea salentina e nelle campagne limitrofe.

E' stata ispezionata un’attività di ristorazione all’interno di una masseria nella zona di san Pietro in Bevagna.

Nel corso dell'attività è stata riscontrata la cattiva conservazione dei cibi e le scarse condizioni igienico sanitarie dei locali della cucina. Tutti gli alimenti presenti sono stati immediatamente posti sotto sequestro per la successiva distruzione ed è stata disposta l’’immediata sospensione dell’attività.

Stessa sorte per un’altra struttura ricettiva, ubicata sempre nelle campagne di Manduria. Anche in questo caso ambienti poco salubri e cibo conservato in maniera non idonea ed in carenti condizioni igienico sanitarie. I due titolari dell’attività commerciali sono stati entrambe sanzionati amministrativamente. (Nota stampa della polizia)