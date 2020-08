Casa come una discarica, il comune ordina la pulizia e l'igiene

In medicina viene definito con il termine di disposofobia, è il disturbo che spinge l’individuo all’accumulo patologico di ogni cosa. Un caso simile è stato scoperto dei servizi sociali di Manduria su segnalazione dei vicini di un’abitazione sulla via per Maruggio occupata da una donna affetta, appunto, dal disturbo dell’accumulo compulsivo.

Invitato a farlo, il personale del servizio Igiene della Asl ha effettuato un sopralluogo il cui contenuto ha spinto il commissario straordinario del Comune di Manduria, Vittorio Saladino, ad emettere un’ordinanza che obbliga la proprietaria a sgomberare, ripulire e disinfettare gli ambienti.

Nella stessa ordinanza vengono così descritte le condizioni in cui si trova l’abitazione: praticamente una discarica.





«Tutti gli ambienti della casa – si legge - si trovavano invasi da masserizie accumulate, in parte confezionate in involucri e bustoni in plastica, in cartoni, poggiati sia per terra che sul mobilio, in quantità tali da ostruire il passaggio in alcuni ambienti, accatastati l’uno all’altro in altezza. All’interno dell’abitazione – inoltre - si avvertivano odori nauseabondi, in parte coperti da un forte odore di deodoranti, tali da impedire la permanenza sul luogo del personale intento ad effettuare il sopralluogo».

Tale situazione sta creando problemi ai vicini i quali lamentano la fuoriuscita dalla porta d’ingresso «di odori nauseabondi che impediscono la normale convivenza delle persone».

L’ordinanza commissariale obbliga la proprietaria a ripulire tutto entro cinque giorni altri provvederà il Comune a farlo addossando le spese ai responsabili del mancato rispetto dell’ordinanza.