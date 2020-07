Donna sola trovata senza vita in casa a Manduria

Il corpo senza vita di una donna dall’apparente età di settant’anni è stato trovato questa mattina in un’abitazione di via Primo Maggio a Manduria.

La donna che viveva sola in casa non si faceva sentire dai parenti da venerdi. Sono stati loro ad allertare i vigili del fuoco che hanno forzato la porta d’ingresso scoprendo il corpo disteso in cucina.

La polizia del locale commissariato ha fatto intervenire la guardia medica per l’accertamento di morte. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza, quindi le cause del decesso sarebbero naturali.