Buoni spesa e mancata privacy, partono le prime denunce

Persone in stato di bisogno che devono ritirare i buoni spesa Covid, si troverebbero «esposte» e private di quel minimo di privacy che bisognerebbe garantire a chi, trovandosi in un momento di difficoltà, potrebbe non avere piacere di far sapere le sue condizioni. E poi politici che non si fanno scappare l’occasione di seguire le operazioni di consegna. Partono così le prime denunce alla Procura della Repubblica mentre dietro l’angolo sono pronti a partire i reclami al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo delle procedure previste. Insomma, le funzioni assistenziali che il presidente del Consiglio dei Ministri ha regalato ai comuni, sta sfuggendo di mano.

Nella città di Messapica, amministrata in smart working da tre commissari straordinari dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, ci sono già state le prime due denunce alla Procura. A presentarle sono stati due indigenti manduriani, padre e figlia, rispettivamente di 63 e 35 anni che si sono rivolti all'avvocato Daniele Capogrosso. «Quando sono andata a ritirare i buoni – racconta la donna nell’esposto affidato ai carabinieri -, sono stata riconosciuta da una delle predette volontarie che aveva gli elenchi in mano e nel vedermi ha esclamato: “Ah, pure tu ci sei?”». Dalle denunce emerge uno scenario tutt’altro che riservato come meriterebbe la delicatezza dell’argomento.

«Arrivati al punto di consegna – spiegano i denuncianti - sul tavolo c’era un elenco riportante i dati dei beneficiari (nome, cognome, residenza, ecc...) e la consegna del buono spesa avveniva alla presenza di terze persone». Altre testimonianze indicano tra le citate «terze persone», i nomi di esponenti politici già candidanti sindaco alle prossime elezioni amministrative. Tra i presunti «addetti ai lavori», identificati come «volontari a supporto» delle figure istituzionali, c’erano anche elementi della Proloco cittadina e della Croce Rossa.