La banca chiude per due giorni e avverte i clienti: pericolo contagio

Per due giorni di fila, ieri e l’altro ieri, la filiale manduriana della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, situata nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele (Villa comunale), è rimasta chiusa per consentire l’intervento di sanificazione di tutti i locali ad opera della ditta Chemipul. La sospensione dell’attività che dovrebbe riprendere oggi, venerdì 20 marzo, è dovuta alla recente presenza agli sportelli dei due medici curanti manduriani contagiati dal coronavirus e ricoverati nel reparto malattie infettive dell’ospedale Moscati di Taranto.

I due professionisti, clienti della banca, si sarebbero recati nell’istituto in questione per effettuare delle operazioni al banco pochi giorni prima che si sapesse del loro contagio. Per cui è scattato l’allarme e la conseguente chiusura al pubblico con la sospensione totale di ogni servizio e la messa a riposo di tutti i dipendenti.

La gravità dell’allarme ha consigliato la direzione della banca ad informare del rischio la clientela e tutti gli avventori dell’istituto. Per questo è stato affisso un cartello all’ingresso in cui legge: «A scopo precauzionale, invitiamo coloro che si fossero recati in questa dipendenza negli ultimi 14 giorni, a segnalare la circostanza alle autorità sanitarie locali come da indicazioni ministeriali».

La notizia che in pochi manduriani hanno potuto apprendere se non recandosi in filiale, ha sollevato delle critiche di chi si chiedeva se, in considerazione dell’importanza del rischio, non fosse stato necessario utilizzare un sistema di informazione più vasto ed istituzionale piuttosto del piccolo foglio affisso sulla posta d’ingresso della banca che ha potuto leggere solo chi, in questi due giorni di chiusura, si è recato in banca.

Vanno sempre a rilento, intanto, i contatti del Dipartimento di prevenzione della Asl, con la vasta platea di assistiti dei due medici contagiati. Da un sondaggio realizzato sulla pagina Facebook di un giornale locale, su 331 pazienti dei curanti in questione, solo il 13% è stato sinora raggiunto dagli operatori del Dipartimento Asl. Nell’attesa diversi di loro stanno tentando di contattare personalmente, con molta difficoltà per l’intasamento delle linee, i numeri indicati per l’emergenza Covi-19. Tutti gli assistiti ricevono istruzioni a rispettare un periodo di isolamento di 14 giorni e di misurarsi la temperatura corporea due volte al giorno solo se hanno avuto contatti diretti con i propri medici nelle ultime due settimane precedenti il ricovero dei medici.

Nazareno Dinoi