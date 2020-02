Guardia di Finanza alla Monte dei Paschi

Militari della Guardia di Finanza della compagnia di Manduria hanno svolto un’attività di servizio nella sede manduriana della banca Monte dei Paschi di Siena. Nei giorni scorsi gli investigatori dello speciale nucleo di polizia economica e finanziaria sono stati visti entrare nell’istituto di credito situato nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele ed uscire con dei faldoni dopo un paio d’ore. Assoluto riserbo sulla natura della “visita”, non certo di cortesia dei finanziari che si sarebbero trattenuti soprattutto nell’ufficio del direttore della succursale. Bocche cucite tra il personale dipendente della banca da cui traspare solo la notizia di un particolare interesse dei finanzieri su un libretto di risparmio.

Non è dato sapere se l’attività d’indagine sia partita di iniziativa dei finanzieri della compagnia di Manduria diretta dal capitano Giuseppe Lorenzo, o se gli stessi militari abbiano agito su richiesta di un pubblico ministero della Procura della Repubblica di Taranto titolare di un’inchiesta che potrebbe riservare sorprese.

La presenza degli uomini in divisa non è passata ovviamente inosservata ai clienti della banca che, nell’attesa in sede, hanno avuto la netta sensazione di qualcosa di grave. Percezione che ha avuto poi conferma quando i militari sono usciti dalla stanza del direttore con dei fascicoli che sono stati portati via. Forse nei prossimi giorni ne sapremo qualcosa di più.