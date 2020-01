Siti inquinati, gli occhi dell’UE su Manduria

Sono tutte nel Salento, Manduria ne ha più di tutti, le dieci discariche che attendono di essere bonificate per le quali c’è il rischio di una procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea. Entro le prossime due settimane, stando a quanto comunicato dall’assessorato regionale all’Ambiente, Gianni Stea, dovranno essere programmati i sopralluoghi sui siti. Manduria ha il primato dei siti inquinati. Si tratta di una discarica a Caprarica di Lecce, una a Trepuzzi, una a Oria, una a Lizzano, una a Brindisi, due a Statte e tre a Manduria.

Secondo i giudici comunitari, gli Stati membri sono tenuti a verificare se sia necessario bonificare le vecchie discariche abusive e, all’occorrenza, sono tenuti a bonificarle. Il sequestro della discarica da bonificare e l’avvio di un procedimento penale contro il suo gestore non costituiscono misure sufficienti. In altri termini, i comuni devono garantire che le discariche sequestrate siano anche, effettivamente, bonificate.

Spesso, ha ricordato l’assessore regionale Stea, i Comuni nei quali ricadono gli abbandoni o i depositi illeciti di rifiuti tardano a intervenire. Un atteggiamento che, come ha sottolineato il colonnello Gennaro Badolati, comandante NOE di Bari,si configura come reato omissivo con relativi risvolti penali. Di qui l’urgenza di mettere in campo tutte le azioni necessarie per favorire un’adeguata responsabilizzazione delle Amministrazioni Comunali sull’argomento.

Il lavoro di controllo e monitoraggio del territorio da parte delle forze dell’ordine sarà affiancato ed integrato dal Servizio di vigilanza ambientale della Regione Puglia che sarà opportunamente formato per consentire l’operatività sulle banche dati dei siti rilevati.

L’assessore Stea ha quindi deciso di affrontare di petto chiedendo ad Arpa di organizzare entro le prossime due settimane i sopralluoghi nei 10 siti a rischio infrazione e sollecitando l’ AGER a pubblicare quanto prima i bandi per l’installazione e gestione delle fototrappole per contrastare l’abbandono di rifiuti nei luoghi sensibili. Il Comune di Manduria sino a ieri non era stato ancora avvertito di questi prossimi sopralluoghi.