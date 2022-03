Non solo viveri, medicine e vestiario, ma anche ospitalità. È questo l’appello di solidarietà del sindaco Gregorio Pecoraro verso i suoi cittadini di Manduria per fronteggiare l’emergenza ucraina in corso. Ieri mattina, insieme al suo braccio destro l’assessora alle politiche sociali Fabiana Rossetti, il sindaco ha incontrato i parroci del territorio per definire al meglio l’organizzazione della raccolta dei beni di prima necessità da spedire al confine con l’Ucraina e l’arrivo dei profughi ucraini nel nostro paese. Qualsiasi manduriano che avesse un appartamento disponibile o volesse ospitare persone o nuclei famigliari ucraini - dichiara in un comunicato stampa Pecoraro - può farlo inviando il modello di domanda all’email: emergenzaucraina.manduria@gmail.com

L’Ucraina è affamata e bombardata ormai da quasi quindici giorni dopo l’invasione russa, una guerra di logoramento che sta spingendo migliaia di ucraini a fuggire verso diversi confini europei e allo stesso tempo mobilitando associazioni e cittadini da tutto il mondo in loro aiuto. A Manduria la catena della solidarietà verso i profughi ucraini non si è mai fermata, in questi giorni è l’associazione turistica Pro Loco di Manduria a spedire decine e decine di pacchi verso la Romania, in particolare nel villaggio di Braila a pochi chilometri dal confine ucraino, attraverso la Caritas di Erchie. Il progetto a cui sta aderendo la Pro Loco e altre realtà locali manduriane, è CondividiAmo che dal primo marzo si sta impegnando a spedire soprattutto viveri in scatola e coperte verso la struttura di accoglienza. Saranno le suore Clarisse del Santissimo Sacramento in Romania a riceverle e distribuirle ai rifugiati ucraini.

“Vorrei ringraziare l’Istituto comprensivo Marugy per la collaborazione – ci racconta Federica Stranieri, Presidente dell’associazione Pro Loco e protagonista attiva nella campagna di spedizione beni – la Preside Pisarra e il comitato genitori della scuola”.

Marzia Baldari