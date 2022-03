No al fotovoltaico nei campi: "si sostituisce alle colture"

Il Consiglio di Stato ha respinto definitivamente il progetto per la realizzazione di un mega impianto fotovoltaico previsto nell'agro del comune di Sava, avente una superficie di 158.000 metri quadrati e 15.100 moduli fotovoltaici. Una foresta di pannelli composti da cristalli di silicio capaci di catturare l'energia del sole e trasformarla in corrente elettrica per una potenza di 5.990 chilowattora.

L'opera prevedeva inoltre una rete di collegamento elettrico sino alla cabina di Manduria lunga circa sette chilometri di cavi interrati. Nella seduta del 3 marzo i giudici hanno respinto il ricorso, pubblicato ieri, presentato dalla società «Gr Value Development» di Milano che chiedeva la riforma della sentenza del Tar di Lecce che il 27 ottobre scorso ha bocciato l'impugnazione della società milanese per l'annullamento di tutti i pareri negativi espressi dagli enti e uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni (Regione Puglia, Provincia di Taranto, Arpa Puglia, Comune di Manduria).

«La sfera giuridica dell'appellante, in ragione dell'interesse azionato scrivono i giudici romani nell'ordinanza che respinge l'istanza cautelare -, rende l'interesse pretensivo recessivo rispetto a quello pubblico a che sia mantenuto l'ordinato assetto del territorio». Come dire: prima l'interesse pubblico e poi quello dell'investitore privato. Oltre a motivazioni di natura paesaggistica, urbanistica e agrotecnica, tutte concordi nel respingere il progetto, la sentenza del Tar riconosce un principio del «troppo pieno», argomento di stretta attualità nella cosiddetta terra del vino Primitivo di Manduria interessato da un progetto per un parco eolico respinto, sinora, dalle autorità locali per volontà dei produttori del famoso vitigno. Richiamando le linee guida del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), i giudici del Tar di Lecce evidenziavano la criticità del settore fotovoltaico legate soprattutto «ad un uso improprio del fotovoltaico, all'occupazione di suolo, allo snaturamento del territorio agricolo». «Sempre più numerosi infatti - si legge ancora - sono gli impianti che si sono sostituiti a suoli coltivati; la possibilità di installare in aree agricole, centrali fotovoltaiche, costruisce uno scenario di grande trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo».

Oggettivamente, poi, i giudici amministrativi hanno rilevato che nel comune di Sava risultano già autorizzati e realizzati altri 6 impianti per l'energia rinnovabile: un parco eolico da 10 MW e 5 campi fotovoltaici autorizzati con dichiarazioni di inizio attività, un ulteriore parco eolico in avvio di procedimento autorizzativo e un altro impianto fotovoltaico al suolo nel comune di Manduria. Sommando tutto, concludono i giudici, «l'indice di pressione cumulativa sul suolo (IPC) è pari a 3,2%, superiore al limite di sostenibilità del 3%». La stazione fotovoltaica bocciata era tecnicamente innovativa poiché oltre alla distesa di pannelli solari prevedeva la nascita di una coltivazione agricola, alberata e di seminativo, ideata proprio per mitigare l'impatto visivo dei moduli di silicio ma anche per interesse sui raccolti. Intorno al parco agro fotovoltaico (primo del genere in zona) era prevista la piantumazione di 730 piante di olivo e 610 di limone per mascherare la visibilità dell'impianto. All'interno sarebbero state messe a coltura essenza arboree basse come prezzemolo, rucola e piante medicinali di elicriso e melissa.

Nazareno Dinoi su Quotidiano di Taranto