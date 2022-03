Spazzatura porta a porta a singhiozzo: poco personale e ancora inesperto

Economia Caro gasolio: padroncini sempre più in affanno

Sono i cosiddetti padroncini: un esercito costituito da poco più di 717 mila piccoli imprenditori, la gran parte artigiani, che a seguito dell’aumento del prezzo del diesel registrato in questo ultimo anno (+ 22 per cento circa) si trova in grande affanno. Stiamo parlando