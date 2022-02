La rabbia di una mamma: parlavano del mio Ludo come una trattativa immobiliare

Apriamo una pagina triste per parlare di una donna e del suo bambino di cui abbiamo già trattato in passato. E’ la storia del braccio di ferro tra Fabiola Molendini, la mamma coraggio di un ragazzo con disabilità e il coordinamento dei comuni dell’ambito sociale di cui Manduria è capofila che continua a non garantire il diritto allo studio e all’integrazione scolastica dell’undicenne affetto da una grave sindrome genetica rara.

«Non vedo speranze per il futuro in questo territorio che stiamo pensando seriamente di lasciare». È delusa e per la prima volta avvilita Fabiola Molendini, la mamma coraggio che da anni lotta contro le diseguaglianze in ambito sociale e scolastico di cui sono vittime i bambini con disabilità. Lo sconforto deriva da una deliberazione che la riguarda fatta dal coordinamento intercomunale delle attività sociali di cui fanno parte i sette comuni del distretto di Manduria che è capofila. La signora maruggese si batte da anni per ottenere l’assistenza specialistica al figlio undicenne affetto da una sindrome genetica rara legata all’autismo e all’iperattivismo con bisogni comunicativi complessi. Per questo si è anche rivolta al Tribunale di Taranto che per due volte le ha dato ragione ordinando ai comuni di garantire i bisogni del piccolo studente. Ma i comuni cosa hanno fatto? «Ci hanno aumentato le ore di presenza di una operatrice socio sanitaria addetta all’igiene di nostro figlio, ignorando ancora una volta il suo bisogno di figure specialistiche senza le quali non è in grado di interagire con il resto della classe», spiega la signora che in assenza di questo è costretta ogni mattina a stazionare davanti alla scuola frequentata dal figlio per poter intervenire nei momenti di bisogno del suo Ludovico.

In effetti lo sforzo compiuto dall’ambito sociale che ha chiesto un contributo extra al comune di Maruggio dove risiede la famiglia del piccolo e a quello di Sava dove frequenta la scuola, è stato di portare a 18 le ore di presenza settimanale di una figura Oss, operatrice socio sanitaria, ignorando tutto il resto. «Non sappiamo più in che lingua dirglielo e lo ha detto anche il giudice in due ordinanze: Ludovico ha bisogno di una figura esperta in comunicazione aumentativa alternativa (Caa) – spiega ancora la donna -, senza la quale non potrà esserci integrazione con i suoi compagni e questo per lui significa isolamento e quindi ripiombare ancora di più nel suo mondo».

Inoltre il coordinamento dei comuni (erano presenti l’assessora ai servizi sociali del comune di Manduria, Fabiana Rossetti in sostituzione del sindaco che è presidente; il sindaco di Fragagnano, Giuseppe Fischetti; e gli assessori dei comuni di Avetrana, Sava e Torricella nelle persone di Elisabetta Marchetti, Roberta Friolo e Angelo Caputo), ha deliberato anche una proposta transattiva, mediata dagli avvocati Maurizio Benincasa per la signora Molendini e Fabrizio Cecinato per l’organismo pubblico, pari a cinquemila euro a fronte di una richiesta di ventimila rivendicata dalla famiglia del ragazzo per i servizi negati. «Mi è sembrato di assistere ad una compravendita immobiliare, invece si stava parlando dei bisogni di un bambino di 11 anni a cui lo Stato nega il diritto allo studio e all’integrazione scolastica; questo mi ha ferito particolarmente male e per questo mi sento sconfitta e scoraggiata», si sfoga la mamma di Ludovico che il 4 marzo prossimo dovrà affrontare in tribunale il ricorso presentato dai sette comuni che si oppongono alle ordinanze dei giudici che impongono il rispetto delle leggi. «Non è solo la nostra battaglia – conclude Fabiola – ma è quella di 130 bambini discriminati ed emarginati, alcuni dei quali con disturbi gravissimi, che risiedono nei sette comuni dello stesso ambito».

Nazareno Dinoi