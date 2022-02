Sull'orlo della crisi: anche a Manduria la protesta dei camionisti torna a farsi sentire

Domani mattina anche Manduria ospiterà una manifestazione di protesta degli autotrasportatori che in tutta Italia sono sul piede di guerra per gli aumenti dei carburanti. Com’è noto le piccole imprese dei trasporti sono sull’orlo del fallimento per i rincari del gasolio salito alle stelle. Il pieno ad un grosso camion che con un litro di carburante percorre dai due a tre chilometri, costa all’incirca 1500 euro.

Domani mattina un gruppo di camionisti stazionerà sulla circunvallazione manduriana, all’altezza del parco archeologico, allestendo così un presidio di protesta che non bloccherà il transito m lo rallenterà.

La stessa cosa avevano fatto nello stesso posto die giorni fa ma il sit-in fu sgomberato dalla polizia perché non era stato autorizzato. Questa volta invece i delegati manduriani dei protestanti dei mezzi pesanti hanno comunicato l’iniziativa ottenendo i permessi necessari.