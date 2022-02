Anche i camionisti manduriani in agitazione per il caro benzina

Anche a Manduria la protesta dei camionisti che lamentano il caro benzina. Una ventina di mezzi pesanti si sono riuniti ieri sulla circunvallazione dove hanno parcheggiato in una strada laterale per non creare problemi alla circolazione. In serata poi è intervenuta la polizia di Stato del commissariato che ha invitato i manifestanti a sciogliere il sit in perchè non era stato comunicato, quindi privo di autorizzazione.

Senza incidenti quindi i camionisti hanno messo in moto i loro mezzi sciogliendo il presidio. Per venerdì la protesta dovrebbe ripetersi con le dovute autorizzazioni.

L’unico politico presente era il consigliere Mimmo Breccia che ha dimostrato solidarietà alle rivendicazioni dei camionisti.